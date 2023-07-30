Türkiye Esenyurt'taki tekel bayisi vahşetini konuşuyor: 'Hepimiz şans eseri yaşıyoruz bu ülkede'

Yayınlanma: 30.07.2023 - 08:53

Güncelleme: 30.07.2023 - 08:53

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin ise yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hepsi silahlı 4 kişinin işyerine girdiği, kasada duran bayi çalışanını sıkıştırıp tehdit ederek darbettikleri, kafasında şişeler kırarak işkence ettikleri görüldü.

İKİ AY ÖNCE DE SALDIRMIŞLAR

Görüntülere göre, bu sırada bayi çalışanı kasada bulunan silahı alarak, saldırganlardan birinin ayaklarına ateş etti. Ardından saldırganlardan biri hem kasada duran çalışana hem de bayi içindeki diğer iki kişiye kurşun yağdırdı. Aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırın yapıldığı öğrenildi.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

29 Temmuz gecesi saat 00.15 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'nin bulunduğu tekel bayisine geldi.

Tekel bayisindeki üç kişiyi tehdit etmeye başlayan saldırganlar, önce işkence yapmaya başladı ardından yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen'e kurşun yağdırıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'nin ise yaralandığını belirlendi. Ağır yaralanan Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için inceleme başlattı. Aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırı yapıldığı ancak ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

ÖZGÜR AYBAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından saldırının videosunu paylaştı. Aybaş, "Tekel bayisi meslektaşımıza yapılan saldırı anı ülke Teksas’a döndü resmen" dedi.

Tekel bayisi meslektaşımıza yapılan saldırı anı ülke Teksas’a döndü resmen pic.twitter.com/PImXKaP6Dk — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 29, 2023

Aybaş'ın paylaştığı görüntüye göre, 3 kişi iş yerindeyken 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü saldırgan ile bayi çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin "Babanı çağır konuşalım" dediği duyuluyor. İş yeri çalışanı ise “Şimdi böyle niye geldiniz, bana bir söyleyin” diye yanıt veriyor. Saldırganlardan biri ise “Sen bilmiyor musun?” diyor.

Yeşil tişörtlü saldırganın bayi çalışanının omzunu sıkmasının ardından arbede başlıyor. Yeşil tişörtlü saldırgan, kasa duran işyeri çalışanını sıkıştırıp tehdit ederek dövüyor. Araya diğer saldırganlar giriyor, çalışanın kafasında şişeler kırarak işkence ediyor.

Arbede sırasında bayi çalışanı ise kasada bulunan silahı alarak yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar yeniden şişeleri kırarak çalışana saldırıyor.

Arkadan gelen beyaz gömlekli saldırgan ise yanında bulunan silahı çıkararak önce bayi çalışanına defalarca ateş ediyor, ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor. Saldırganlar ellerindeki silahlarla bayiden kaçıyor.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Esenyurt'taki dehşet, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Twitter'da #Esenyurt etiketi gündemde ilk sıraya yerleşirken; aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

ÇETELER GECEYARISI ÖLÜM SAÇIYOR, ADALET ENDİŞEMİZ DEVAM! Esenyurt’taki esnaf baskınını-iki gencecik adamın öldürülmesini gösteren bu video, ülkenin ne hale geldiğine ve orman katilleriyle insan katillerinin nasıl da rahat davrandığına dair bir belge olarak burada yayınlanmıştır pic.twitter.com/gHsfHxGSqz — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) July 30, 2023

İstanbul esenyurta bir meslektaşımızın dükkanına gelen silahlı şahıslar iki meslektaşımız ve orda olan bir vatandaşın hayatına kast Etiler ülke Teksas’a döndün?? silahla insanlar nasıl bukadar rahat sokaklarda gezebiliyorlar tüm meslektaşlarımızın başı sağolsun. pic.twitter.com/nuuw5EqPMW — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 29, 2023

Esenyurt'taki şiddet ve sonrası gelen ölüm sarmalını izledim. Aylardır anlatıyorum: Madde, psikopati-malign kişilik ve SAÇMALIK-life absurdity sarmalını...Hiç şaşmıyor...Bu şahıslarda saçta kılda madde bakılmayacak...Bu şahıslarda sosyopati-psikopati tanısı var: konmayacak. Bu… https://t.co/fIniT997Ps — Polat Erdi.??????M. D. (@forensicmedmd) July 29, 2023

Organize suç örgütü liderlerini nasıl dışarı çıkarırız diye aflar çıkarılan bir ülkede sonucun ne olması bekleniyordu? https://t.co/8kV7zgVif0 — Yıldıray Oğur (@yildarado) July 29, 2023

Göz göre göre işlenen aşağılık, barbarca bir cinayet. Mafya dizileri, bomboş erkeklik gösterileri, silaha teşvik, kabadayılık, cezasızlık, başıboşluk, sadece kendisine muhalif olanın üzerine binen bir sistem ve yitip giden canlar… pic.twitter.com/5G3QkEv4cT — Ugur Vardan (@LezzzetAbi) July 29, 2023

Failler hala piyasada yok, İstanbul emniyet müdürü Soylu’dan yardım istese bari, o fotoğrafı çekince secereyi döken telefon için, zira adamların yüzleri kabak gibi ortada! https://t.co/QacurnvL30 — yavuz oğhan (@yavuzoghan) July 29, 2023

Beş yıl boyunca mafyatik tarz ve söylemlerle içişlerini yöneten, tüm kriminal kişiliklerle boy boy fotoğraf çektiren bakanın geride bıraktığı enkazın görüntülerinden sadece birisi. Ekonomiden sonra esas rasyonel politikaların bu alanda uygulanması gerekiyor. Hangisi tercih… https://t.co/Opay4Bicfr — Mehmet Velat İzol (@avvelatizol) July 29, 2023

Ülkemiz gittikçe yaşaması zor bir yer oluyor. Her gün bizler için daha da tehlikeli hale geliyor https://t.co/NEqgbc4795 — Feyza Altun (@feyzaltun) July 30, 2023

Bu dükkana daha önce de bir silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganların bir düzine daha suç kaydı olduğunu tahmin etmek için âlim olmaya gerek yok. Sistematik olarak suç işleyenlerin korunduğu, mafyalara yargıdan muaf gri alanların tahsis edildiği bir cehennemde yaşıyoruz. https://t.co/hwOVEvSWoO — sédition (@partisanenkampf) July 29, 2023

Düşünsenize müşteri olarak girdiniz ve içerideki herkese takır takır sıkıyorlar. Hem de gözlerini kırpmadan, çekinmeden, sıkılmadan… İçim çekildi izlerken. Bir cana kıymak nasıl bu kadar basit olabiliyor? https://t.co/caGJ2HrSw6 — BBO Sports (@bbosports) July 29, 2023

İki insanın birkaç şehir eşkiyası tarafından hayattan koparılması.. gerçekten çok yazık.. Giden canlar geri gelmez ama TCK daha caydırıcı hale getirilmeli, infaz kanunu olduğu gibi çöpe atılmalı. Mağdur yerine faili önemseyen ceza adaleti anlayışından vazgeçilmeli. https://t.co/6cCp4cD45y — Av. Kerim Bütün (@Kerimbutunn) July 29, 2023

Hala infaz kanununu hafifletmeye ve suçu teşvik etmeye çalışan bir Adalet Bakanlığı ve meclis var bu ülkede. 12 Eylül öncesinde olduğu gibi, önemli işletmelerin önlerinde jandarmanın sürekli nöbet tutacağı günlere geri dönmeyi hedefliyorlar herhalde. https://t.co/nanH3JNaRz — Mustafa Tanyeri (@TanyeriMustafa) July 29, 2023

Ülkede peynir ekmek gibi silah satılıyor herhalde, bu nedir arkadaş? Türkiye yüzyılında ölmediğimiz her gün için çok şanslıyız. https://t.co/Ty0GTXqzOs — Koray Çeliker (@korayceliker) July 29, 2023