Eşi açıkladı: Mehmet Murat Çalık'ın son durumu

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar süresince tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Halk TV'ye konuşan Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "Cezaevi koşulları bazı şeyleri tetikledi ve ister istemez hastaneye sevki gerçekleşti. Bu durumda olan birinin cezaevi koşullarında değil de kendi ev ortamında kendi doktorlarının gözetimi altında tedavisini görmesi gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

"BUGÜN KARAR GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çalık, "Adli Tıp'tan bugün karar gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 3 hafta kadar bir süreç geçirdi. Heyet raporunda ilikten alınan sonuç 6 olduğunda lösemi tedavisi görmesi gerekiyor. Bizim 4-5 aralığında, nüksetmenin sınırındayız" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Çalık işlemlerinin ardından yeniden Buca Cezaevi'ne gönderildi.

Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği adli tıp raporuna göre belli olacak.