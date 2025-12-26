EŞİK’ten 11. Yargı Paketi uyarısı: 'Binlerce şiddet faili serbest bırakılacak'

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesine karşı uyarıda bulundu. EŞİK'in internet sitesinde yayınlanan "Binlerce "kadına karşı şiddet faili" serbest bırakılacak, önlem alın" başlıklı açıklamada, "Eziyet, intihara yönlendirme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, çocuklara ve yetişkinlere yönelik tecavüz dışındaki cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile cebir, tehdit ve hile olmaksızın onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunma suçu da 27. madde kapsamında yer alıyor. Sayısı tam olarak açıklanmayan ama en az binlerce olduğu haberlere yansıyan şiddet faili salıverilecek. Her koşulda kadınların ve çocukların ve herkesin yaşam hakkını korumak Anayasal olarak devletin temel görevlerinden biridir" ifadeleri kullanıldı.

EŞİK, 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesiyle binlerce “kadına karşı şiddet faili”nin erken tahliye edileceğini belirterek olası risklere karşı uyarı açıklamasında bulundu ve önlem alınmasını talep etti.

Platformun yaptığı açıklama şu şekilde:

“KADINLARA DUYURU: Binlerce "kadına karşı şiddet faili" serbest bırakılacak, önlem alın

Tüm itiraz ve uyarılarımıza rağmen iktidar oylarıyla kabul edilen 11. Yargı Paketinin 27. maddesi gereğince, “alt soya ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları” dışındaki şiddet suçlarının failleri 3 yıl erken serbest bırakılacak. Düzenleme, 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçları kapsıyor.

Eziyet, intihara yönlendirme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, çocuklara ve yetişkinlere yönelik tecavüz dışındaki cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile cebir, tehdit ve hile olmaksızın onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunma suçu da 27. madde kapsamında yer alıyor. Sayısı tam olarak açıklanmayan ama en az binlerce olduğu haberlere yansıyan şiddet faili salıverilecek.

Her koşulda kadınların ve çocukların ve herkesin yaşam hakkını korumak Anayasal olarak devletin temel görevlerinden biridir. Bu görevin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesini talep etmek de tüm vatandaşların hakkıdır.

31 Temmuz 2023 öncesinde şiddetin herhangi bir türüne maruz kalan, suçun faili cezaevinde olan veya yargılaması tutuklu olarak devam eden tüm kadınlar ile serbest bırakılan faillerden gelebilecek herhangi bir şiddet tehdidi altında olan kadınlara sesleniyoruz:

1- Adalet Bakanlığı’na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, bulunduğunuz ildeki ŞÖNİM'e ve yaşadığınız yerdeki emniyet güçlerine durumu mümkünse yazılı olarak bildirip failin salıverilip verilmeyeceğinin, serbest kalacaksa tarihinin bizzat size bildirilmesini talep edin. Bu talebi yaparken devletin bildirim yükümlülüğü olduğunu belirtin.

2- Failin salıverilmesi ve tekrar şiddet uygulaması tehdidine karşı fail hakkında 6284 sayılı kadına şiddetle mücadele Yasasından yararlanarak tedbir talebinde bulunun. Bu talebi istediğiniz yerdeki kolluğa, savcılığa ve Aile Mahkemelerine ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

3- Çevrenizde güvendiğiniz kişilere failin salıverilebileceğini haber verin ve bir acil durum planı hazırlayın.

Bildirim yükümlülüğü nedir?

Devletin mağdurların korunması için faillerin serbest bırakma, tahliye, af, izin gibi nedenlerle salıverilmesi halinde mağduru bilgilendirilme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük, hem İstanbul Sözleşmesi’nde hem 10 Haziran 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan 63 No’lu Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde hem de dönemin Adalet Bakanı Bekin Bozdağ’ın “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” konulu 10 Ocak 2023 tarihli Genelgesi’nde yer almaktadır.

Ancak Sözleşmedekinden farklı şekilde, Kararname ve Genelge’de sadece kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişiler bakımından bu bildirim şartı getirilmektedir. Ayrıca bildirimin doğrudan mağdura yapılmak yerine kolluğa ve kolluk gerekli görürse mağdura yapılması düzenlenmektedir. Devlet kendisi gerekli korumayı sağlamadığı gibi, kadınlara ve ailelere gerekli bildirimleri yapmayarak veya gereği gibi yapmayarak kadınların kendi önlemlerini almasını da önlemektedir.

Bizi bu duyuruyu yapmak zorunda bırakanları unutmayacağız!

Kadına şiddeti görmezden gelerek, faillerini her fırsatta cesaretlendirerek şiddeti meşrulaştıramayacaksınız. Bu af düzenlemesi açıkça Anayasanın ve devletin yükümlülüklerinin ihlalidir.

Şiddetsiz hayat hakkımız için mücadele etmekten ve kadın dayanışmasından vazgeçmeyeceğiz.”