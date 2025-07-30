Esila Ayık gazetemize konuştu: 'Ölüm tehditleri aldım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlardan sonra Saraçhane'de başlayan eylemlerde tutuklanan ve 37 gün tutuklu kalan üniversite öğrencisi Esila Ayık Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet TV’ye konuştu.

Küçük yaştan beri siyasi gündemi takip ettiğini belirten Ayık, “Evde politika konuşulmazdı, ekonomi konuşulurdu. Annem ihtiyaçlardan bahseder, babam çözüm arardı. Asgari ücretle geçinilmeye çalışılan bir evde politize olmaktan başka bir seçenek yok” dedi.

Gezi Parkı eylemleri sürecinde çok endişe duyduğunu söyleyen Ayık, “Berkin Elvan’ın ölümü benim için kırılma oldu. Orada olsam belki de ben de ölecektim’ ifadelerini kullandı.

Küçükken siyaset bilimi bölümünü okumak istediğini söylediğinde babasının kendisine “Siyaset bilimi okursan tutuklanırsın" yanıtı verdiğini aktaran Ayık, “Maalesef Türkiye'de tutuklanmak için siyaset bilimi okumaya gerek yok. Bu sözümü babama cezaevinde anımsattım ve acı acı tebessüm ettik” dedi.

Ayık, Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen’e Z Bakış kitabını hediye edip, destek için teşekkür etti

'TERÖRİST İLAN EDİLDİM'

Tutuklanma sonrası Belçika’da yaşayan Türklerin bir kesiminden ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayık, “Belçikalılar mecliste farklı görüşten olsalar da Türk Dışişleri ile hakkımda görüşmek için oy birliği ile karar alırken maalesef Belçika’daki Türklerin bir kısmı beni terörist ilan etti. Önce, ‘Belçika’ya nasıl geleceksin’, şeklinde kurulan cümleler Belçika’ya gelince ‘Geldin ama dışarıda nasıl gezeceksin, seni ve aileni öldüreceğiz’ tarzına dönüştü. Ev arkadaşlarının yaşananlar sebebiyle tedirgin olduğunu ve bu nedenle söz konusu kişiler hakkında şikayette bulunduğunu belirten Ayık, “Soruşturma kapsamında bir kişi ifadeye çağrıldı, sonrasında mesajlar bıçak gibi kesildi” ifadelerini kullandı.

‘HER KESİM RAHATSIZ OLDU’

Hapishane sürecinde mevcut rahatsızlıklarına tansiyonun da eklendiğini belirten Ayık, “Böbreğimdeki protein kaçağı dört katına çıktı. Bu durumda kanser tedavisinde kullanan ilaçları kullanmam gerekiyor. Onun da yan etkileri büyük oluyor. Öte yandan tansiyonu da tetikliyor” dedi. Tutuklanma sürecinin her kesimden insanda rahatsızlık yarattığına dikkat çeken Ayık, “AKP’li bir arkadaşım cezaevindeyken bana mektup yolladı. Mektupta ‘Farkında olmadan verdiğim zarardan ötürü özür dilerim” ifadeleri yer alıyordu” dedi. Kendi kuşağının kime yapıldığına bakmadan haksızlığa tepki gösterdiğini söyleyen Ayık, “Siyasi yakınlıktan bağımsız olarak yaklaşımımız böyle. Ekrem İmamoğlu’na yapılanlar Erdoğan’a yapılsa buna da itiraz ederdik” dedi.

‘DESTEK SÖZÜNÜN DEVAMI GELMEDİ’

Öte yandan Ayık, burslu olarak devam ettiği eğitim hayatında maddi sorunlar yaşamaya devam ettiğini, tahliyesi sonrası ona destek sözünde bulunan kimsenin, tahliye sonrasında bu konuda bir girişimde bulunmadığını söyledi.