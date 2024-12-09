Eşinden ayrıldıktan sonra intihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 22:01

Güncelleme: 09.12.2024 - 22:01

Aksaray’da yaya üst geçidinde kendini asarak intihara kalkışan bir genç, devriye gezen bekçilerin dikkatiyle kurtarıldı. İddiaya göre, bir ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 23 yaşındaki M.C.G., girdiği bunalım sonucu yanında getirdiği ipi yaya üst geçidindeki aydınlatma direğine bağlayarak kendini boşluğa bıraktı.

O sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı mahalle ve çarşı bekçileri, genci fark ederek hızla müdahale etti. Bekçilerden biri M.C.G.’yi bacağından tutarak yukarı çekti, diğeri ise ipi bıçakla kesti. İpin kesilmesiyle birlikte bekçiler, gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelen genç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.