Eşine 'arkadaşlık' teklif eden kişilerin işyerini bastı! Çalışanların bıçaklı saldırısına uğradı
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki eşine mesajla arkadaşlık teklif eden kişilerin çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı.
İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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