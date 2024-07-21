İki çocuğun kavgası husumet oldu! Bıçaklı saldırıya uğrayan işçi öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:45
İki çocuğun kavgası husumet oldu! Bıçaklı saldırıya uğrayan işçi öldü
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Birecik ilçesine bağlı Urfa Kapısı Mahallesinde iddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K.  husumetlisi Abdullah Kabakulak’ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Burada husumetlisi Abdullah Kabakulak’ı bıçaklayan S.K. daha sonra kaçarak uzaklaştı. Kabakulak, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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