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Eşine caddenin ortasında bıçakla saldırdı

Uşak’ın Eşme ilçesinde eşi ve onunla ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:45
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Olay, Uşak’ın Eşme ilçesine meydana geldi. H.B. (29) Şehit Alibey Mahallesi Lonca Caddesi üzerinde tartıştığı eşi A.B.’yi (28) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 

Olay yerinden kaçan H.B. daha sonra 3 Eylül Mahallesi'nde eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü H.K.’nin evine gitti. H.B. burada H.K.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerlerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan A.B. ve H.K., önce Eşme Devlet Hastanesine ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan iki kişiyi bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden firar eden H.B., polis ekiplerin çalışması sonucu kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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