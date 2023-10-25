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Adana'da korkunç olay... Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü!

Ceyhan'da Kemal G. adlı kişi, apartman girişinde tartıştığı komşusu Tuncay Berkil'i bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:04
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Afet Evleri’nde saat 07.00 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; termik santralde işçi olan Tuncay Berkil (44), çocuklarıyla fırından simit alıp, oturdukları apartmana girerken aralarında sorun olan Kemal G. (29) ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kemal G., Berkil’i vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuncay Berkil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Kemal G., gözaltına alındı. 

Tuncay Berkil’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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