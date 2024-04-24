Eşine kızdı: Yol ortasında aracını ateşe verdi!
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir şahıs, eşine ait olan aracı yakarak kullanılamaz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11,30 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyü altı yakınlarında meydana geldi. Terkedilmiş olan 67 LR 102 plakalı otomobil yandığı ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yanan araca müdahale eden ekipler, kısa sürede çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. E.A.’nın jandarmadaki ifadesinde, olayı ailevi sorunları sebebiyle eşi M.A.’ya sinirlendiği için eşinin üzerine kayıtlı otomobilini bu sebeple ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
Jandarma, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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