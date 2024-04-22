Google'ın sürücüsüz otomobilini 14 yaşında bir çocuğun yaktığı söylendi

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:46

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:47

Sürücüsüz otomobiller büyük umutlarla hayata geçti ancak bu teknoloji, şimdi ABD'deki protestocuların öfkesine hedef olmasıyla gündemde. Kısa süre önce ABD'de yaşanan bir toplumsal olayda cayır cayır yanan bir Waymo otomobilini kimin ateşe verdiği sorusu önümüzde duruyor.

Chip'in aktardığı habere göre Google'ın sürücüsüz otomobilinin yanması üzerine soruşturma başlayan San Franciso polisi, aracı yakmış olabilecek 14 yaşındaki gencin kimliğini ortaya çıkarmayı başardı ve çocuk hakkında tutuklama emri çıkardı.

Çocuğun evine giren polisler, çocuğun aracın yandığı olayla bağlantısını gösteren bazı deliller de buldu. 10 Şubat'ta yanan araç, Çin Mahallesinde seyahat ederken kalabalık bir grup gösterici tarafından durdurulmuş, etrafı sarılmış ve aracın içine havai fişekler atılmıştı. Olay sırasında aracın içinde kimsenin olmaması ise büyük bir şans.

ÖFKENİN NEDENİ WAYMO MU?

Bu esnada kameralar da kayıttaydı, çünkü göstericiler yaptıkları eylemi sosyal medyada paylaşmak istiyordu. Polis görüntüleri inceleyerek kaykaylarla ve bisikletlerle aracı parçalayanlardan birinin kimliğini tespit etmeyi başardı.

San Fransisco'da Waymo çok sevilen bir marka değil zira bu otonom araçlar çoğu zaman trafik sıkışıklığına neden olurken bazen kazalara da karışabiliyor ve maddi hasar yaratırken, bir kazada ölüme bile neden olduğu biliniyor. Protestocuların bu öfke nedeniyle mi araca saldırdığı, yoksa tamamen rastlantısal olarak mı Waymo aracını yaktıkları bilinmiyor.