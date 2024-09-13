Eşine kurşun yağdıran erkek, saklandığı yerde yakalandı!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:56

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:08

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi S.T. tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü.

Temirhanoğulları’nın cansız bedeni ise sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğullarının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve alınan ifadeler sonrası çalışmalarını derinleştiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fadim Temirhanoğullarının cinayet zanlısı olan eşi S.T.’nin F.İ. isimli şahsın aracı ile birlikte Antalya’nın Korkuteli ilçesine kaçtığını belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı S.T. olayın üstünden 24 saat bile geçmeden saklandığı yerde suç aletiyle birlikte yakalandı. Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan S.T. ve F.İ. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Editör notu: Katil zanlısının fotoğrafı haberi servis eden haber ajansı tarafından blurlanmıştır.