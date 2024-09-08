Boşanma aşamasındaki eşine WhatsApp'tan pompalı tüfek fotoğrafı yolladı, tehdit etti!

Kütahya’da boşanma aşamasındaki eşini WhatsApp uygulaması üzerinden silah fotoğrafı paylaşarak tehdit ettiği öne sürülen şahıstan pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Boşanma aşamasındaki eşine WhatsApp'tan pompalı tüfek fotoğrafı yolladı, tehdit etti!
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:45

Kütahya'da Fuat Paşa Mahallesi Nur Sokak’taki adreste meydana gelen olayla ilgili müracaatta bulunan G.K. (30), 14 yıldır evli olan B.K. (48) ile anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdiklerini ve şu an farklı adreslerde kaldıklarını, eşinin WhatsApp uygulaması üzerinden silah fotoğrafı paylaşarak kendisine göndermede bulunduğunu, olay günü kaldığı ikametin önüne geldiğini, rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaret içeren mesajları attığını, uzaklaştırma kararı istediğini, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etti.

B.K.’nin üzerine kayıtlı olmayan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek kendi rızasıyla şahıstan teslim alındı. Alınan kurusıkı tabanca ile ilgili idari işlem yapıldı. Pompalı tüfek ile ilgili Ateşli Silahlar Kanunu ve soruşturma dosyası çerçevesinde Polis Merkezi Amirliğince işlem yapıldı.

Şahıslar hakkında ikinci kez işlem yapılırken, 30 gün süre ile tedbir kararı uygulandı.


Etiketler: #Kütahya #kadına şiddet

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