Eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı raporu beklenecek

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:20

Recep Koyuncu, 7 Ocak'ta, Keçiören'in Şenlik Mahallesi'nde eşi Funda Koyuncu’yu bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Koyuncu hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Koyuncu, savcılıktaki savunmasında, eşini kendisini aldattığı ve olay günü çocuğun kendisinden olmadığını söylediği için çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü ileri sürdü.

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporunda ise Koyuncu’nun eşini 14'ü öldürücü olmak üzere toplam 32 yerinden bıçakladığı bilgisi yer aldı.

"32 KEZ BIÇAKLADIĞIMA İNANAMADIM"

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Recep Koyuncu ile avukatı katıldı. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Koyuncu, olay günü Funda Koyuncu ile babalık testi yaptırmak istediğini söyleyince tartıştıklarını, eşinin önce kabul ettiğini daha sonra reddettiğini ve polisi arayarak kendisini darbedip, bıçakla saldırdığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Koyuncu, polisi beklerken, eşinin telefonla başkalarıyla konuştuğunu sonrasında çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini söylediğini iddia etti. Koyuncu, bunun üzerine boşanma konusunda tekrar anlaştıklarını; ancak kapı zili çalınca eşinin kendisine saldırıldığı havası yaratmak için çığlık atarak yardım istediğini iddia etti.

Bu sırada masadaki bıçağı fark ettiğini ve 'Bunu buraya kasıtlı mı koydun?' diye sorduğunda, eşinin yine kendisini aldattığı yönünde çok ağır ifadeler kullandığını iddia eden Koyuncu, "O sırada elindeki bıçağı aldım, boğuşma sırasında bıçakladım; ancak kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonra 32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım" dedi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINACAK

Sanık avukatı da müvekkilinin son 7 yıldır eşiyle sorun yaşadığını, ayrılmak istemesine rağmen Funda Koyuncu'nun bir türlü bunu kabul etmediğini, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Bununla ilgili belgeleri mahkemeye sunduklarını da belirten sanık avukatı, "Müvekkilimin eşinden kaynaklı yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulmuş, olay günü de ağır tahrik altında işlediği suçun farkında bile değildir. Bu nedenle akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasını ve kurulacak hükümde tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Sanık avukatı ayrıca aile mahkemesine açtıkları babalık davası dosyasına giren, çocuğun müvekkilinden olmadığını ispatlayan raporu da dosyaya sunduklarını belirtti.

Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti yönünde rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.