CHP'liler İzmir'den seslendi: Kadına şiddeti bitireceğiz
Son dönemde artan kadına yönelik şiddet vakaları ve kadın cinayetlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de ortak tepki gösterdi. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarının sözünü verdi ve “Şiddeti teşvik eden AKP iktidarını kınıyor bu cinayetlerin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz” dedi.
CHP Konak ilçe örgütü “Öldüren sevgi istemiyoruz” başlıklı bir basın açıklaması düzenleyerek kadına şiddeti kınadı.
CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözlerini hatırlatarak başladığı konuşmasında şunları kaydetti:
“Öldürülen kadınlarımıza yönelik cinayetler ilk olmayıp, AKP iktidarının erkek egemen ve kadın erkek eşitliğine aykırı, şiddeti körükleyici sistemli politika ve uygulamalarının ve söylemlerinin bir ürünü olarak ülkemizde binlerce kadın eril şiddetin kurbanı olmuş ve bu cinayetler son yıllarda artarak devam etmiş ülkemiz adeta kan gölüne dönmüştür. AKP iktidarı kadına yönelik şiddete son vermeyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekerek, kadınları şiddet karşısında korumasız bırakarak, kadına yönelik şiddeti körüklemiş, eril şiddete cesaret vermiştir. Söz veriyoruz iktidara geldiğimizde ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olacağız. Kadına yönelik şiddeti bitirmek için her türlü yasal ve idari düzenlemeyi yapacak, kadın erkek eşitliğinden hareketle her türlü eğitim, öğretim ve kültür politikaları oluşturacak ve kadına yönelik şiddeti bitireceğiz. Canice öldürülen kadınlarımızın tüm failleri ve sorumlularını, eril şiddeti teşvik eden AKP iktidarını kınıyor, bu cinayetlerin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz.”
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