Eşini arayıp vurulduğunu söyledi: Cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:21

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:50

Ordu'nun Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda Rasim Topçu, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile vuruldu.

Cep telefonu ile eşini arayan Topçu, vurulduğunu söyledi. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Ekipler, Topçu'yu yerde hareketsiz vaziyette buldu. Yapılan kontrolde Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rasim Topçu’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının bulunduğu yerde tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.