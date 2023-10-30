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Eşini baltayla katleden 'Komando dede' lakaplı İbrahim Cebeci'nin ifadesi ortaya çıktı: Yemek yapmadığı ve çamaşırlarını yıkamadığı için öldürmüş!

Adana’da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, eşini baltayla öldürmüştü. Emniyet'teki ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" diyen erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:57
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Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar’da, 26 Ekim günü sabah saatlerinde 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci’ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı.

BALTAYLA KATLETTİ

İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci’yi gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet'e götürülen İbrahim Cebeci’nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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