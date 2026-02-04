Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eşini bıçaklayarak öldürdü, cesedin başında ağlarken yakalandı

4.02.2026 13:07:00
DHA
Adana’nın Seyhan ilçesinde çocuklarını okula gönderen Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi Kadriye Alver’i mutfaktan aldığı bıçakla katletti. Olay sonrası eşinin cansız bedeni başında beklerken bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.’yı gözaltına aldı. Alver’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İlgili Konular: #Adana #Cinayet