Eşini boğduktan sonra toprağa gömen zanlı ve ona yardım eden kardeşinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:57

Güncelleme: 05.09.2024 - 16:59

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32), boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki’deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i otomobille alarak Lapseki’den Biga istikametine doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, Fırat Yıldızhan’ın Saliha Gizem’i iple boğarak öldürmesiyle sonuçlandı. Cinayetin ardından, Fırat Yıldızhan cesedi Biga’nın Çavuşköy Mahallesi’nde bir hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem’den haber alamayan ailesi durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerde, Saliha Gizem’in bir araca binip Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine polis ekipleri Fırat Yıldızhan ve ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan’ı gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, cesedi gömdüğü bölgeyi gösterdi ve Saliha Gizem’in cansız bedeni sabah saatlerinde hafriyat alanında bulundu. Gözaltındaki Fırat ve Yağız Yıldızhan, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan iki kardeş cezaevine gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, Fırat Yıldızhan için “tasarlayarak eşe karşı öldürme”, kardeşi Yağız Yıldızhan için ise “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Sanıkların yargılaması Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Duruşmada maktulün annesi ve ablası tanık olarak dinlendi. Fırat Yıldızhan’ın kardeşi Yağız Yıldızhan, savunmasında 20 yaşında olduğunu, askerliğini yapmadığını ve habersiz bir şekilde yengesinin evine götürüldüğünü belirterek, “Olayın faili olarak yargılanıyorum. Bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Fırat Yıldızhan ise, “Eşimi hiçbir kadınla aldatmadım. Yangın olayında da babamın ameliyatı olduğu için hastanedeydim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme, tarafları dinledikten sonra sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.