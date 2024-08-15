Kadın cinayeti! 8 aylık eşini bıçaklayarak katletti

İstanbul Bağcılar’da dün akşam saatlerinde eşini bıçaklayıp, öldüren ve gözaltına alınan şahsın eşiyle 8 ay önce evlendiği ve nikah sonrası fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:29
Kadın cinayeti! 8 aylık eşini bıçaklayarak katletti
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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, İsa Çetinkaya isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmış, tartışmanın ardından İsa Çetinkaya eşi Kinem Çetinkaya’yı bıçaklayarak yaralamıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yakalanan şüpheli koca olay yerinde, polise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söylemiş, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilmişti.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞLER 

Bağcılar’da işlenen kadın cinayetinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çiftin, 8 ay önce evlendiği bilgisine ulaşılırken, çiftin nikah sonrası fotoğrafına ulaşıldı. Öte yandan cinayete kurban giden Kinem Çetinkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.


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