Eşini ‘kanını içeceğim’ diye tehdit etti: Hapis cezası aldı
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi B.A.'yı (30) 'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A. (30), 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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Olay, geçen yıl 19 Mart'ta meydana geldi. Mustafa A., boşanma aşamasındaki eşi B.A.'ya WhatsApp üzerinden 'Senin kanını içeceğim' yazılı bir mesaj attı. Mağdur kadının şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı.
Kayseri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A., "Tahrik etti. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.
B.A. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Davanın karar duruşması, bugün görüldü.
Duruşmaya Mustafa A. ile B.A. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Mustafa A.'yı 'tehdit' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.
Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.
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