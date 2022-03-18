Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü nedeniyle zor zamanlardan geçen ünlü sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez annesi ve oğlu ile görüntülendi.
Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günlerden geçen sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlikte görüntülendi.
EKRANA DÖNME DÜŞÜNCEM YOK
Hürriyet'ye yer alan habere göre, çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken’e “Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” diye soruldu. “Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var” diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.
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