Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi

18 Mart 2022 Cuma, 08:46

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günlerden geçen sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlikte görüntülendi.



EKRANA DÖNME DÜŞÜNCEM YOK

Hürriyet'ye yer alan habere göre, çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken’e “Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” diye soruldu. “Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var” diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.



