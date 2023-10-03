Eşini öldürdü, ‘intihar etti’ dedi: Cezası belli oldu
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce eşi Dilan Palamut’u av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiğini iddia eden Ökkeş Palamut’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Olay, 25 Ocak 2023 tarihinde Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut’a av tüfeği ile ateş etmişti.
Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan ve ağır yaralanan Dilan Palamut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil koca Ökkeş Palamut, eşini öldürmediğini belirterek ve üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü.
Olaydan sonra Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ökkeş Palamut için karar duruşması görüldü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından sanık Ökkeş Palamut’a "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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