Kırklareli'nde kadın cinayeti: Bıçakla katledildi!
Kırklareli'nde M.B. adlı zanlı tartıştığı S.G. adlı kadını bıçakla öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan M.B. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kırklareli'nde Atatürk Mahallesi'nde S.G. (43) adlı kadın ile evine gelen M.B. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., kadını bıçaklayıp kaçtı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.B. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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