Eşini öldürdü, mahkemeye ‘akıl sağlığı’ kozunu sundu

“Eşi kasten öldürme” suçundan yargılanan Mertoğlu, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen davanın duruşmasında “Akıl sağlığım yerinde değil” diyerek ceza indirimi istedi.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi, duruşmayı 4 Eylül’e erteledi.

Duruşmaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Aslı Ağar, “Gülsüm’ün katili de diğer tüm kadın katilleri gibi aynı bahaneye sığındı ve Adli Tıp’tan rapor bekleniyor. Tabii ki akli dengesi yerinde. Cezaevinden kaçarak öldürmek için planlar yapmış. Bu cinayeti tasarlayıp gerçekleştirmiş. Bir kadının boşanarak kendi yaşamını yeniden kurmasına engel olan bu sistem, sonunda Gülsüm’ü 33 yaşında vahşice yaşamdan kopardı” dedi.