Eşini öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı: ‘Onurunu’ kırdığı için yapmış!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Kasım sabahı, boşanma aşamasındaki Yasemin Yorulmaz (50), eşi Tuncay Yorulmaz (44) tarafından öldürüldü. Tuncay Yorulmaz, savcılıkta verdiği ifadede karısını, ‘onurunu’ kırdığı için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Eşini öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı: ‘Onurunu’ kırdığı için yapmış!
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:21

Olay 1 Kasım’da Marmaris Orgeneral Mustafa Muğlalı caddesi üzerinde birlikte oturdukları evde meydana geldi. 

Turizm çalışanı Tuncay Yorulmaz kendisi gibi turizm çalışanı olan 1 yıldır evli ve anlaşmalı boşanma sürecinde olduğu karısı Yasemin Yorulmaz’ı öldürdü. 

Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Yorulmaz'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

“ONURUMU KIRDI, BEN DE ÖLDÜRDÜM”

Cinayeti işlemesinin ardından hemen polis merkezine giderek teslim olduğunu belirten katil zanlısı Yorulmaz verdiği ifadede bir süredir boşanma aşamasında olduğu Yasemin’i nasıl öldürdüğünü anlattı.

Tuncay Yorulmaz'ın ifadesinde "'Hayatımda bugüne kadar sen mi vardın, sen kim oluyorsun, sen erkek misin' şeklinde sözler söyleyince yatağın kenarında bulunan şişeyi alarak bir anlık sinirle kafasına vurdum. Akabinde iki üç kez daha şişeyle vurdum. Daha sonra arkamı döndükten sonra şifonyerin üzerinde bulunan bıçağı görmem üzerine elime alarak Yasemin'in sırtına bir defa sapladım ve bıçağı sırtından çıkardıktan sonra yatağın kenarına bıraktım. Sonra evden çıktım ve polis merkezine giderek teslim oldum" ifadeleri yer aldı.

İfadesinin devamında 112 Acil Servisi aramadığı ve 'onurunu' kırdığı için öldürdüğü sözleri yer aldı.

Tuncay Yorulmaz cinayetin hemen ardından teslim olduğu polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Marmaris #kadın cinayeti

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