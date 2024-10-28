Trafikte bir kişiyi öldürmüştü: Can alan AKP'li başkana 'taksitli' 48 bin TL para cezası!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:23

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:23

Adıyaman’daki Akıncılar Beldesi’nin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'ya, bir kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili sadece 48 bin 600 TL adli para cezası verildi ve 12 taksit yapıldı.

7 Aralık 2022 tarihinde saat 13.30’da trafik ekiplerine Aksaray’da bir ölümlü trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Olay yerine giden ekipler, Çetinkaya’nın kazaya neden olduğunu gördü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çetinkaya, Şammas Çağlayan’ın kullandığı araca arkadan çarptı. Otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi. Kazada sürücü Şammas Çağlayan yaşamını yitirirken, araçta bulunan akrabaları Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan yaralandı.

1 AY SONRA TAHLİYE

Bir gün sonra, 8 Aralık 2022’de de AKP'li Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadece bir ay sonra Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla da tahliye edildi. Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise Çetinkaya “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılandı.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

İddiaya göre iktidar kanadından önemli isimlerle yargı içerisinden kimi isimler AKP'li belediye başkanı için devreye girdi. Daha önce şikâyetçi olduklarını ifade eden yaralılar Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan ile hayatını kaybeden Şammas Çağlayan’ın eşi Ümmügülsüm Çağlayan, “Zararlarımız İsmet Çetinkkaya tarafından giderildi, şikâyetimizi geri çekiyoruz” dedi.

16 Ocak 2024’te karar açıklandı. AKP'li İsmet Çetinkaya’ya “Taksirle bir kişini ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Karar istinafa taşındı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 5 Mart 2024 tarihinde 3 yıl 4 aylık hapis cezasını 48 bin 600 TL adli para cezasına çevirdi. Çetinkaya’nın bu cezayı 12 taksitle ödemesine karar verildi.