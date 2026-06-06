Eşini öldürme girişiminde 14 yıl hapis

İzmir'de eski eşi Ü.K. tarafından şiddete ve tehdide uğradığını belirten M.A’nın davasında karar açıklandı. Mahkeme Ü.K’ye 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Davanın takipçisi olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz bu davadan emsal bir karar çıktı. Asla yalnız yürümeyeceksin” paylaşımında bulundu. Cumhuriyet’e konuşan M.A, eski eşi tarafından yıllarca tehdit ve şiddete maruz bırakıldığını dile getirdi. M. A, “Bu sonuçtan gerçekten çok mutluyum. Umarım ülkemizde bunun gibi mahkeme kararları çoğalır. Çünkü kadının gerçekten adı yok” diye konuştu.

M.A’nın avukatı Nevraz Sığın, “Eğer olay baştan itibaren öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilseydi tahliye kararı verilmezdi. Böylece sonrasında yaşanan tehditler de ortaya çıkmayabilirdi. Bu nedenle soruşturmanın ilk aşamasındaki yaklaşım hayati önem taşıyor. Toplam ceza bizim açımızdan tatmin edici. Mahkeme çok yerinde bir karar verdi” ifadelerini kullandı