Eşini öldürüp oğlunu ve damadını ağır yaralayan zanlı: 'Psikolojim bozuk, pişmanım'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:15

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:18

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi’nde, dün akşam saat 22.00 sıralarında evde aile içi tartışma sonrası Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E. Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’a (23) ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken İ.E. Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

ÜZERİNDEKİ KANLI KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ

Olay sonrası polis teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının "neden yaptınız" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" diye cevap verdi.

Zanlının üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti.