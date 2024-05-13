Gaziantep'te aile katliamı: Tartıştığı eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı!

Gaziantep'te Halil Özdemir (48), aile içerisinde çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eşi Zeynep Özdemir’i (44) öldürdü; oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’u (23) yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:05
Gaziantep'te aile katliamı: Tartıştığı eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı!
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Belkıs Mahallesi’nde, gece saatlerinde Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, evinde bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt’a ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Zeynep Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı. Zeynep Özdemir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılardan İbrahim Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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