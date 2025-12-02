Eşini rahatsız eden kişiye tuzak kurup ayağından vurdu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 14:27:00
Diyarbakır’da, eşini rahatsız eden şahsa tuzak kurup bir kafede görüşme ayarlayan kişi, şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Yenişehir ilçesinde Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; bir kişinin eşini rahatsız ettiğini öğrenen şahıs, eşiyle birlikte plan yaptı. Adı öğrenilemeyen şahsı bir kafeye davet eden kadın, burada buluşma ayarladı. İçeride kadını bekleyen şahıs, tuzağa düştüğünü anlayınca kafeden kaçmaya çalıştı.

Kadının kocası, belinden çıkardığı silahla şahsa ateş açtı. Ayağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

