Eşini, ruhsatsız silahlarla oynarken kazara vurmuş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, evinde tabancayla omzundan yaralanan Öznur Çelik’in (28) tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Musa Çelik’in (33) ifadesinde, ruhsatsız silahlarla oynarken eşini kazara vurduğunu söylediği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:38
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak’ta meydana geldi. Çelik çiftinin evinden silah sesi geldiğini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla omuzundan yaralanan 2 çocuk annesi Öznur Çelik'i ambulansla Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evde, biri kurusıkı ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçiren polis, şüpheli olarak Musa Çelik’i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Musa Çelik’in eşini silahlarla oynarken kazara yaraladığını söylediği belirtildi. Tedavisi süren Öznur Çelik’in de aynı yönde ifade verdiği bildirildi.
Musa Çelik’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Bursa ruhsatsız silah

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