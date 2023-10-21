Polisten kaçan lüks cipten ruhsatsız tabanca çıktı: 5 gözaltı!
İzmit'te polisin kovalamacası neticesinde durdurulan cipte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Kocaeli'nde İzmit D-100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkii Ankara istikametinde saat 04.00 sıralarında, ihbar üzerine ekipler 34 ESS 050 plakalı lüks cipin peşine düştü.
İNCELEME SÜRÜYOR!
Derince'den İzmit'e kadar devam eden kovalamacada polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi ise, gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.
Polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemesinin devam ettiği aktarıldı.
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