Eşini ve bir oğlunu öldürüp diğerini yaralamıştı, yeni gelişme
Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini öldürdükten sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek oğullarından birini öldüren diğerini yaralayan 86 yaşındaki Mehmet A'nın, tedavi gören oğlu da yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan kardeşlerden Osman A. (63), Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yaşam mücadelesi veren Osman A, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
86 YAŞINDAKİ MEHMET A. TUTUKLANMIŞTI
Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde yaşayan Mehmet A. (86), dün evde tartıştığı eşi Fatma A’yı (84) tabancayla öldürmüş, daha sonra Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek oğulları Erol A. ile Osman A’ya silahla ateş etmişti.
Ağır yaralanan kardeşlerden Erol A, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Osman A. ise Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Emekli Uzman Jandarma Mehmet A, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olmuştu.
Mehmet A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.
Şüpheli Mehmet A. tarafından silahla öldürülen Fatma A. ile oğlu Erol A, İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ndeki mahalle mezarlığında defnedilmişti.
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