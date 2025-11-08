Eşini ve çocuklarını bıçakla tehdit etti: ‘Can güvenliğim tehlikede’

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan’ı (26) görüntülü arayıp, çocukları Y.C.A. (7) ve B.A’nın (3) boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan’ın davası, ağır ceza mahkemesine alındı.

“Kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçundan yargılanan Alpaslan’ın cezaevinden annesi ile görüştüğü ve bu görüş aracılığıyla Fatma Alpaslan’ı tehdit ettiği öne sürüldü. Bir sonraki duruşma 16 Aralık’ta görülecek.

Can güvenliğinin olmadığını belirten Fatma Alpaslan, “Olayın ilk başlarında kendi ailesinden bire bir tehdit almadım. Sürekli yabancı numaralardan aramalar aldım. ‘Şikayetlerini geri çekeceksin, bu görüntünün sahte olduğunu, iftira attığını söyleyeceksin’ şeklinde aramalar geldi” dedi