Eşini ve kayınbiraderini katleden erkek tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Eşini ve kayınbiraderini katleden erkek tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 19:37

Eşi Ayşe Gökten ve kayınbiraderi Resul Gedik'i dün av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Veysel Gökten'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silifke ilçesi Demircili Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı kayınbiraderinin evine giden Veysel Gökten, çıkan kavgada eşi ve kayınbiraderi Gedik'i av tüfeğiyle vurmuştu.

Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #Mersin #Cinayet #av tüfeği

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