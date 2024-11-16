Mersin'de erkek vahşeti: Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de erkek vahşeti: Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
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AA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 23:00

Alınan bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde Veysel Gökten, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti.

İkamette çıkan kavgada Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTULAN OLMADI

Ekiplerin incelemesinde kadın ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #mahalle #gözaltı #boşanma

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