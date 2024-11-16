Mersin'de erkek vahşeti: Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde Veysel Gökten, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti.
İkamette çıkan kavgada Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTULAN OLMADI
Ekiplerin incelemesinde kadın ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kazanan isim belli oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- Özel'e soruşturmada 'yetkisizlik' kararı
- Bahçeli’nin klipleri ve tripleri