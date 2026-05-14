Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet: 'Hayatlarına dair karar almak istedikleri için öldürüldüler'

Zonguldak’ta geçen yıl aralık ayında Yusuf Ündeş (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç’ı (64) hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü. Davanın karar duruşması görülürken, sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kararın ardından Cumhuriyet, davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu ile konuştu.



Avukat Gündoğdu, “Bu kadar hızlı karara çıkması bir yanıyla sevindirici. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İndirim uygulanmadı ve heyet sanığın samimi bir pişmanlık göstermediği kanaatine vardı” dedi. Duruşmada yaşananlara değinen Gündoğdu, “Çok yoğun bir güvenlik önlemi vardı. Sanık duruşma salonuna getirildi, ben hep SEGBİS üzerinden gördüm. Benim tanınamam doğal ama çocukları bile sanığı tanımadı. Saçını, sakalını boyatmış. Bunu neden yaptı, çok bir fikrimiz yok. İlk önce tanıyamadılar onlar da. Çocukları, ‘bu kadar yoğun güvenlik önlemleri onu korumak için alınırken bizim annemiz ve anneannemiz koruma başvurularına rağmen öldürüldü. Diğer taraftan bu cezaevinde bu kadar rahat mı, saç kaş boyanıyor mu?’ diye tepki duydular” dedi.

ÖNLENEBİLİRDİ...

Gündoğdu sözlerini şu şekilde noktaladı:



“Sanık duruşmada sene başından beri söylediğim bir şeyi tekrar etti: ‘En küçük çocuğumu bana karşı dolduruyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim. Çocuğuma, beni öldürtmeye çalışıyorlardı’ Fakat o iddiaları ve çelişkili ifadeleri çürütülmüştü. Tülay, yıllarca eziyet çektiği bir evliliği bitirmek istediği için öldürüldü. Bir kadın ve o kadının ona destek olan sevgili annesi kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü. Koruma kararlarına ve koruma kararı başvurusu reddedildiği için, aktif olarak korunmadığı için öldürdü. Çok önlenebilir bir cinayetti”