Eşinin ateşlediği silahla hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde tüfeğini temizleyen Temel Akyürek, silahın ateş alması sonucu kurşun aracın kaportasını geçerek, o sırada aracın önünde bulunan eşi Burçin Razak Akyürek’e (32) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temel Akyürek suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

T.A.’nın karakoldaki ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını, merminin aracın kaportasından geçerek eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin kamp yapmak amacıyla 2 gün önce Önen Koyu’na geldiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.