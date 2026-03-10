Eşinin dayısını öldüren sanık hakim karşısında: Yıllar önce eniştesini de öldürmüş

Zonguldak'ta Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda, 18 Aralık 2025’te meydana gelen olayda iddiaya göre Murat Dereli ile eşinin dayısı Serkan Akdal arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre sanık Dereli, öldürdüğü Akdal'ın demir sopalı saldırısına uğradı. Çıkan kavgada Dereli, Akdal'ı defalarca kez bıçaklayarak öldürdü.

12 YIL ÖNCE ENİŞTESİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.

Olayın ardından tutuklanan Murat Dereli hakkında Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde "kasten öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

"KENDİMİ SAVUNDUM"

Savunma yapan tutuklu sanık Murat Dereli, olaydan yaklaşık 1 ay önce Serkan Akdal'ın evinde oturduğu sırada eşiyle telefonda tartıştıklarını, eşinin dayısı Serkan Akdal da eşini arayarak kendisine küfürler ettiğini, kendisinin ise, "o senin öz yeğenin, böyle konuşma, karı koca arasına girilmez" diyerek uyardığını, bunun üzerine Serkan Akdal'ın kendisine de küfrederek evinden kovduğunu öne sürdü.

Sanık Dereli, olay gününde ise liman arkasında Serkan Akdal ile karşılaştıklarını, bu esnada kendisine küfretmeye başladığını, karşılık vereceği sırada orada bulunan yaşlı bir kadının kendisine, "oğlum uyma ona" diyerek durdurduğunu ardından ise oradan uzaklaştığını anlattı.

Daha sonra bir arkadaşıyla karşılaştığını ve birlikte alkol aldıklarını belirten Dereli, "Akşam da valiliğin altındaki sahile gelmiştik. Serkan’ın aradığını gördüm. Geri aradım. ‘Sorunun ne?’ dedim. Küfürler etmeye başladı. Kendi öz yeğenine küfür ettiğini hatırlattım. Tekrar tekrar arayıp küfürler etti. Farklı numaralardan aramış olabilir. En son aradığında bana nerde olduğumu sordu. Ben yerimi söyledim o da 'bekle seni öldürmeye geliyorum' dedi. Geleceğini düşünmemiştim ama arkadaşımla da tadımız kaçmasın diye ayrılıp eve gitmeye karar verdik. Endişe duyup cebimdeki bıçağı çıkardım. Kafamı kaldırdığımda az bir mesafemiz vardı. Bıçağı görünce korkar kaçar diye düşündüm. ‘Serkan abi gelme’ dedim ama küfürler ederek üstüme geldi. Bana elindeki demir sopayla saldırdı. Kafamı çevirince sağ omzuma demir sopayla vurdu. Ben de o refleksle bıçağı rastgele savurdum. Öldürme, yaralama kastım yoktu. Ben canımı kurtarmak için hamle yaptım. Aksi bir kastım olsaydı eylemime devam ederdim." ifadeleriyle olayı anlattı.

POLİSİ GÖRÜNDE GİDİP TESLİM OLDUM

Serkan Akdal'ın yanından koşarak uzaklaştığı için ağır yaralanmış olabileceğini düşünmediğini söyleyen sanık Dereli, "Üstümdeki kanı fark edince eve girmedim. Eşime anlatıp teslim olacağımı söyledim. Çarşıya doğru giderken Fener semtinde kafa dağıtmak için yürüdüm. Polis ekiplerini de görünce gidip olayı anlatıp böylelikle teslim oldum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK YAŞTAKİ YEĞENLERİNE SALDIRMALARI İÇİN DEMİR SOPA VERMİŞ

Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan ve şikayetçi olduklarını söyleyen çocuklar B.A. ile Y.T., olay günü amcaları Serkan Akdal ile akşamüstü buluşup gezdiklerini bir lokalde yemek yerken telefon geldiğini, sonra sıklık Murat Dereli ile amcalarının konuşup tartıştığını daha sonra yanına gitmek için ayrıldıklarını anlattı. Amcaları Serkan Akdal’ın kendilerine sandalye bacağından demir sopalar verdiğini ancak ‘bana bir şey olmadan karışmayın’ dediğini anlattı.

Ölen Serkan Akdal’ın annesi, Şirvan Akdal, torununun eşi Murat Dereli'den şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Bunlar hep alkol yüzünden oldu." dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEDE İZLENDİ

Mahkemede Murat Dereli’nin eşi ve kardeşi ile olay anında yanında olan S.N. tanık olarak dinlendi. Daha sonra duruşmada olay anını gösteren KGYS kameralarına ait görüntüler izlendi.

Görüntülerde, sanık Murat Dereli’nin önden yürüdüğü, arkadaşı S.N.’nin arkadan geldiği, sanığın durarak bıçağını düzelttiği görüldü.

Saat 21.08’de bıçağı çıkarıp yerine koyduğu ve yürümeye devam ettiği görüldü. Tarafların karşılaştığı anlar yer alırken, Murat Dereli’nin bıçağı havaya kaldırdığı, Serkan Akdal’ın ise üstüne gitmeye devam ettiği, demiri vuracakken Dereli’nin yanına dönüp omzundan darbe aldığı; daha sonra Dereli’nin 2 çocuk ile birlikte Akdal’ın demir sopalı saldırısına maruz kaldığı, bu boğuşma esnasında Akdal’ın bıçaklandığı görüldü.

Ayrıca Serkan Akdal’ın, Murat Dereli’nin eşi olan yeğenine gönderdiği sesli mesajlar da mahkeme salonunda dinletildi. Bu sesli mesajların da hakaret içerikli olduğu görüldü.

Bu esnada Murat Dereli’nin eşinin annesi sanığa "Şerefsiz köpek, saldırmak için hazırlanmış" diyerek tepki gösterince mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkartıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.