Eşinin diplomasını kullanmış: Şüpheli Rıza Keykubad’ın pratisyen doktor olduğu belirtildi

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

İddianamede, Kaya bebeğin ölümü esnasında bebeğe Batuhan isimli hemşirenin müdahale yetkisi olmamasına karşın müdahale ettiği, olayın ortaya çıkmasının ardından ise hastane yönetiminin kamera kayıtlarının yok edildiği öne sürüldü.

Batuhan’ın Keykubad ile telefonla yaptığı görüşmede doktordan yardım istediği ancak Keykubad’ın “Çek tüpünü gitsin” ifadelerini kullandığı da belirtildi.

Ayrıca Rıza Keykubad’ın eşi Hilda ile doğrudan iletişim kurulmasını istemediğinden acil durumlarda da kendisinin arandığı da kaydedildi.

Şüpheli isimlerden Hasan Basri Gök’ün ifadesinde ise Rıza Keykubad’ın pratisyen olduğunu ve yenidoğan konusunda yetkisi olmadığına yönelik beyanda bulunduğu belirtildi.

Keykubad’ın Esenyurt’ta sünnet kliniği işlettiği de edinilen bilgiler arasında.

‘İHMAL NEDENİYLE SAKAT KALDI’

Soruşturmada adı geçen Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesi’nde doğum yapan Ayşe K., şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K’de, hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Anne Ayşe K. hep aklında bir şüphe olduğunu belirterek “İçimdeki bu kuşku bitmedi. Şu an artık şüphe değil buna eminim. Eymen’i içeride bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen’in hayatını kararttılar” dedi. Ayşe K., “Bizden o dönem 3 bin 500 TL kadar yatak ücreti talep ettiler. Kayınvalidem ve eşim, çok yüksek bir meblağ olduğunu bunu ödemeyeceğimizi söyleyince, 2 bin TL’ye düşürmüşlerdi. Fatura kesmediler. Belirli ilaçlar istendi, o dönem birçok ilaç aldık verdik” ifadelerini kullandı. (DHA)

