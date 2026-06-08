Eşinin doğum günü için 25 metrelik TIR'ı kapladı

Bursa'da yaklaşık 6 yıldır beraber olan Murat Fidan, 1 yıl önce Ravzanur Tol ile dünya evine girdi.

Eşine doğum günü sürprizini sıra dışı yapmak isteyen Murat Fidan, kolları sıvadı. 25 metrelik TIR dorsesini kaplayan Fidan dorseye, "Birini bu kadar sevebilmek mümkün mü bilemem ama, seni kelimelerle anlatamayacağım şekilde seviyorum" yazdırarak yanına da eşinin fotoğrafını bastırdı. Boş alana TIR'ı çeken Fidan, eşini ise ailesiyle beraber düğün çıkışı yanına çağırdı. Ravzanur Fidan'ın geldiği anda havai fişeklerin patlamasıyla kutlama başladı. TIR'ı gören Ravzanur Fidan, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar dron ile kaydedildi.

TIR önünde fotoğraf çektiren çift, daha sonra pastalarını kesti. Doğum günü sonrası Murat Fidan, "Kaporta işi yaptığım için elimden bu geldi. 6 yıldır beraberiz. İlgi çekeceğini, hoşuna gideceğini düşündüm. İnşallah olmuştur" diye konuştu.

Ravzanur Fidan ise, "Az önce düğünden çıktık. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Bir şey olduğunu anlamıştım, böyle bir şey beklemiyordum ama. 6 yıldır doğum günlerimin hakkını, bu doğum günü olarak verdi. O yüzden de bu kadar büyük olabilir. İleriden tırı gördüm ancak, normal modifiyeli bir tır sandım. Dediği gibi, kelimelerle anlatılmayacak bir şey. Aslında bir gün daha var doğum günüme. Anlamayayım diye erken yaptı. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum" dedi.