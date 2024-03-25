Eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadının intihar ettiği ortaya çıktı

Samsun'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı 1 çocuk annesi öğretmen bir sitenin arka bahçesinde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:15
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Olay Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Sümeyra Güven, dün arkadaşına gitmek için evinden ayrıldı.

Sümeyra Güven'den haber alamayan eşi Hüseyin Güven, dün akşam üstü polis merkezine giderek eşinin kaybolduğuna dair müracaatta bulundu.

Bugün sabah saatlerinde 11 katlı Işıtan Sitesi'nin arka bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz halde yattığını fark eden site sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yerde yatan kadının, eşinin kayıp başvurusu yaptığı öğretmen Sümeyra Güven olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin yaptığı araştırma sonucu Sümeyra Güven'in görev yaptığı okula yakın olan Işıtan Sitesi'nin 6. katının apartman merdiveni penceresinden kendini atarak hayatına son verdiği ortaya çıktı. Güven'in cansız bedeni polisin ve savcının olay yerindeki inlemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.


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