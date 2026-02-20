ESK önünde ucuz et kuyruğu... Emekli yurttaş böyle isyan etti: '27 sene devlete hizmet ettim, ben hakkımı niye alamıyorum?'

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan ESK satış noktasında saat 09.00'da başlayan satışlar öncesinde yurttaşlar, ramazan ayında ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen uzun kuyruk oluşturdu.

ESK kuyruğundaki yurttaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

"EMEKLİ MAAŞIM YETSE NİYE GELEYİM BURAYA?"

Sırada bekleyen emekli vatandaş, ucuz olduğu için saat 06.00'dan itibaren sıra beklediğini belirterek, "Emekli maaşım yetse niye geleyim buraya? Doğruya doğruya eğriye eğri. Biz bu vatan için çalışıyoruz vatan için varız ama iki saat önceden burada bekliyoruz. Marketlerde böyle olsa benim burada ne işim var" diye sordu.

"27 SENE BEN DEVLETE HİZMET ETTİM, BEN HAKKIMI NİYE ALAMIYORUM?"

Diğer bir emekli vatandaş da sabah 05.30'dan beri sırada olduğunu belirterek, "Marketler pahalı, pazar pahalı... Emekliyim, geçinemiyorum. Kirada oturuyorum, mağdurum. 70 yaşındayım, iş aradım 'yaşlısın' diye bana iş vermediler. Biz çöp topluyoruz, öteberi topluyoruz pazarlarda onları yiyoruz. Biz insan değil miyiz? 27 sene ben devlete hizmet ettim. Ben hakkımı niye alamıyorum? Bize hakkımızı niye vermiyor? Biz insan değil miyiz? Biz başka taraftan mı geldik? Bizim hakkımızı yiyorsa biz de ondan o hakkı alacağız" diyerek sitem etti.

ESK satış noktalarında ramazan ayı sonuna kadar dana kıymanın kilogramı 485 liradan, dana kuşbaşının fiyatı 510 liradan ve tereyağının fiyatı da 384 liradan satılacak.