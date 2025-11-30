Eski AKP Milletvekili hayatını kaybetti

Eski AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki Öztürk bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan, 26. ve 27. Dönem AKP Milletvekili Cemal Öztürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz Cemal Öztürk abimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Partimize ve milletimize yapmış olduğu değerli hizmetler daima hayırla yâd edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve metanet diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

958 yılında Görele’de doğdu. İlkokulu Çanakçı Akköy’de, ortaokulu Giresun, Liseyi Trabzon, üniversiteyi Ankara’da okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme yüksek lisansı ve doktorası yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevliliği, Çaykur’da genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği; Fiskobirlik’te genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği, Başak Sigorta’da denetim ve yönetim kurulu üyelikleri, Groupama International şirketlerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyelikleri, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde genel koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Müsiad İzmir Şube Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu denetim kurulu üyeliği, Ak Parti İzmir İl başkan vekilliği gibi sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

26. ve 27. Dönem AKP Giresun Milletvekili seçildi.