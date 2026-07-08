Eski AKP milletvekili Öztaylan vefat etti

10 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan, yoğun bakımda tedavi görürken Ankara’ya sevk edilen eski AKP Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İki çocuk babası Öztaylan’ın 10 Temmuz’da Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, babasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Öztaylan paylaşımında, "19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı babamız Mehmet Cemal Öztaylan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak olup, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’na defnedilecektir” ifadelerine yer verdi.