Eski AKP Ümraniye ilçe yöneticisinin 'başarısı': 'Bu kadarına da pes' dedirtti

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:11

AKP Ümraniye Gençlik Kolları’nın yönetiminde ‘kurucu’ olarak 2001 yılında yer alan ve yakın zamana dek de AKP Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı olan Murat Uçar’ın şirketinin kamu kurumlarıyla ticari bağı, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, 11 Haziran 2012 tarihinde kurulan Techcom Bilişim isimli şirket, Bursa Şehir Hastanesi’nden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne, Yargıtay’ın yeni binasından Adalet Bakanlığı’nca kurulan yeni cezaevlerine, İstanbul Havalimanı’ndan AKP’li belediyelerin binalarına çok sayıda kamu projesinin teknolojik altyapı işini aldı. Aynı zamanda yandaş Turkuvaz Medya’nın altyapı işlerini de yapan şirketin son kaptığı iş ise Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşa edilecek Kışlık Saray’a komşu Konukevi projesinin teknolojik altyapı işi oldu.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Uçar’ın şirketinin ‘9 adet bakan konutu’nu içeren Konukevi Projesi'nin “Yapısal kablolama, network cihazları ve kablosuz sistemleri devreye alma işlemleri”ni gerçekleştireceği öğrenildi.

KAMUDAN 8 MİLYONLUK İŞ

AKP’li Uçar’ın şirketi Techcom Bilişim, son 11 yılda kamudan 8 milyon 374 bin 815 TL’lik 11 ihale aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’nin yönetiminde olduğu 2016 yılında gerçekleştirdiği 458 bin TL’lik ihaleyi alan şirket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden de 3 milyon 579 bin TL’lik iki ihale kaptı. Bu ihalelerden biri ‘Savaş, salgın hastalık ve özellikli işler’ gibi olağanüstü koşullarda kullanılması gereken istisnai yöntem olan ‘pazarlık’la gerçekleştirildi. TÜBİTAK’a bağlı BİLGEM’den bir milyon 149 bin TL’lik ‘iş’ alan şirkete giden diğer ihaleler şöyle:

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nden 2 milyon 225 bin TL’lik bir ihale.

• DMO Bursa Bölge Müdürlüğü’nden 261 bin TL’lik üç ihale.

• AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden 472 bin TL maliyetli bir ihale.

• Kastamonu Üniversitesi’nden 398 bin TL’lik bir ihale.

• Giresun Üniversitesi’nden 260 bin TL değerinde bir ihale.

• Techcom Bilişim, bunların dışında Mecidiyeköy Torun Center, yandaş Turkuvaz Medya Merkez Kampüs ve Mall Of İstanbul gibi projelerin de teknolojik altyapı işini üstlendi.

"ARKASINDA OLACAĞIZ"

Murat Uçar, AKP’li kimliği ile bilinen bir isim. Bir yerel gazeteye röportaj veren Uçar, 2001 yılında Ümraniye AKP İlçe Teşkilatı’nda gençlik kollarında ‘kurucu’ olarak bulunduğunu aktarmış, kamu kurumlarından aldığı işlerin siyasi bağlantılarla yapılmadığını öne sürmüştü. AKP Ümraniye İlçe Başkan Yardımcılığı’ndan geçen aylarda istifa eden Uçar, AKP’den ayrılmadığını ve Erdoğan’ın sonuna kadar yanında olduğunu ifade ederek, şunları dile getirmişti: “2001’de nasıl arkasında olduysak, 2023’te de Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Son nefesimize, kanımızın son damlasına kadar yanındayız. Fakat bu teşkilat yapısıyla bir yere varmamız mümkün değil.”