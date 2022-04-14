'Eski AKP'li bakan parti kuruyor' iddiası

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:47

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın ardından eski AKP'li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Oda TV'nin haberine göre, Şahin, parti kurma çalışmalarına Ankara’da başladı. Eski Bakan Şahin’in yeni partisi için Ankara’da bina arayışında olduğu öne sürüldü.

Şahin'in ekibinde eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya'nın da olduğu belirtildi.

Şahin'in parti için toplantılarını ve özel görüşmelerini Saffet Kaya’nın ofisinde yaptığı iddia edildi.

Saffet Kaya’nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin’in başkanlığındaki ilk toplantıya, Kayseri’den iş insanı Halil İbrahim Çevik, Bursa’dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya'nın katıldığı öne sürüldü.