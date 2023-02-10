Eski AKP’li vekilin İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Depremzedenin de üzerine yürümüş

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 08:31

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:23

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine yardıma giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdıran eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun “İngiliz uşağı” provokasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeni görüntülerde “Şov yapmayalım” diyerek İmamoğlu’nun yanına gelen Reyhanlıoğlu’nun kendisine tepki gösteren depremzede ile de tartışmaya girdiği görüldü.

SALDIRISINI ANLATTI

İmamoğlu, Uğur Dündar'ın sorusu üzerine eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu hakkında da konuştu.

Saldırı anını anlatan İmamoğlu şunları söyledi:

"Saçma sapan bir durum. Ben döndüm sadece 'normal değilsin abla lütfen bizi rahat bırak' dedim. Bu kadar. Sonrasına o basına yansıyan lafları... Hiç hoş değil. Normal vatandaş olsa hiçbir şey diyemeyiz. Ama bir milletvekili olan... Ki ben iki saat sonra öğrendim milletvekili olduğunu. Hukuki haklarımı arayacağım. Çünkü o hakkı yok. Vatandaşımızı bütün ruhumuzla dinleriz, neyi eksik yaptık diye düşünürüz. Ama bu ayrı bir şey."

"ŞOV MEYDANI DEĞİL" SÖZLERİYLE SAVUNMUŞTU

Reyhanlıoğlu kendisini, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan, yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı" sözleriyle savunmuştu.

Reyhanlıoğlu daha sonra yaptığı paylaşımlarında şunları kaydetmişti:

* Şahsa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin dediğimde adres veremedi. Türkiye'nin her yerinden gelen iş makinaları AFAD ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provokasyon yapmalarına tepki gösterdim.

* Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın...