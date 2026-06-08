Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç’tan ‘mutlak butlan’ sonrası CHP değerlendirmesi: Kapatılsaydı daha iyi olurdu

Demokrasi Platformu, “Adalet Hemen Şimdi” başlığıyla İstanbul Fatih’teki bir otelde konferans düzenledi. Kuvvetlerin ayrılığının, yargı tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilen konferansın açılış konuşmasını AKP döneminin eski milli eğitim bakanlarından Hüseyin Çelik yaptı.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Yokuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç ile hukukçu-yazar Figen Çalıkuşu da konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Çelik, açılış konuşmasında, “Bir kere konuşacağız, beş kere konuşacağız, on kere konuşacağız ve biz konuşarak meselelerimizi halletmek zorundayız. Bir kere sonuç alamayabiliriz, beş kere alamayabiliriz ama eğer biz azıcık medeni bir toplumsak, eğer bizde kusurlu da olsa bir demokrasi varsa, eğer kâğıt üzerinde de olsa bir hukuk devletinden söz ediyorsak meselelerimizi konuşarak halletmek zorundayız. Konuşmayla ilgili de bir problemimiz var. Susma hakkını kullanan bir toplum olamaz. Susan insan hak iddiasında bulunamaz. Köylü Mehmet ağa, köy kahvesinde karnından konuşabilir, itiraz edebilir, kendi arasında dedikodu yapabilir ama üniversitenin, medyanın konuşmamak, gerçekleri haykırmamak gibi bir lüksü yoktur” ifadelerini kullandı.

‘EĞER YARGITAY ONARSA’

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da CHP için verilen “mutlak butlan” kararını değerlendirdi. Kılıç, butlan kararının parti kapatılmasından daha ağır bir karar olduğunu belirtirken “Demokrasi için çok ciddi yara açan bir karar. Kapatılma kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık. Bundan sonra hiçbir parti güven içerisinde faaliyetlerini sürdüremeyecek. Bundan sonra hepsi asliye hukuk mahkemesi kararıyla etkisiz hale getirilebilir. Bunu çok yanlış buluyorum. YSK görevine sahip çıkmalıydı. YSK’nin görevi ve yetkisi gasp edilmiştir” diye konuştu.

Yargıtay’ın butlan için vereceği kararın önemine dikkat çeken Kılıç, “Turpun büyüğü daha şu an daha geride, eğer Yargıtay bunu onaylarsa esas ondan sonra çok daha ciddi tartışmalar ve sorunlar ortaya çıkacak” dedi.